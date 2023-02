Nos encontramos a solo unas semanas del estreno del nuevo anime de Pokémon. Si bien Ash ya no formará parte de esta aventura, parece que Pikachu sí tendrá un papel, aunque no estamos hablando de la rata amarilla que acompañó al entrenador de Pueblo Paleta, sino a un Pikachu completamente nuevo.

Recientemente, la cuenta oficial de Pokémon en Twitter reveló a dos nuevos personajes que tendrán un papel importante en el siguiente anime de la serie. Se trata de Friede y su compañero Pokémon, el Capitán Pikachu. Aunque por el momento no hay muchos detalles, se ha mencionado que estos dos ayudarán a los protagonistas en sus aventuras.

We’re giving you a first look at two new characters from the upcoming, all-new Pokémon animated series!

Introducing Friede and his partner Pokémon, Captain Pikachu, who accompany our protagonists during their adventures!

⚡ Stay tuned, Trainers—more info will be coming soon! pic.twitter.com/U7oAMVs7CL

— Pokémon (@Pokemon) February 24, 2023