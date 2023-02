Se confirma serie de It para HBO

Las nuevas películas de It fueron un éxito en taquilla. Es así que no es una sorpresa escuchar que Warner Bros. está haciendo todo lo posible para expandir este universo. El año pasado se dio a conocer un reporte en donde señalaba que una serie precuela enfocada en el pueblo de Derry estaba en desarrollo. Ahora, HBO ha confirmado que este proyecto ya ha sido aprobado, y continuará su desarrollo.

Aunque por el momento no hay muchos detalles, HBO ha confirmado que Welcome to Derry, nombre que podría ser modificado en un futuro, ya ha pasado al siguiente paso de producción y, por lo menos, tendrá una temporada para el servicio de streaming. De igual forma, se ha revelado que Andy Muschietti, quien se encargó de It y su secuela, tomará el puesto de director para varios episodios, incluido el primero. Esto fue lo que comentó Stephen King, autor de It, al respecto:

“Estoy emocionado de que la historia de Derry, la ciudad más embrujada de Maine, continúe, y me alegra que Andy Muschietti vaya a supervisar las aterradoras festividades, junto con un grupo de expertos que incluye a su talentosa hermana, Bárbara. ¡Habrá globos rojos por todas partes!”

Junto a Muschietti, Welcome to Derry contará con la producción de Barbara Muschietti, y el guion de Jason Fuchs, quien previamente trabajó en Wonder Woman. Como se anunció el año pasado, Fuchs y Brad Caleb Kane serán los showrunners.

Aunque por el momento no hay más detalles al respecto, estas son buenas noticias para todos los fans de esta propiedad. En temas relacionados, HBO podría estar trabajando en una serie de Hogwarts Legacy. De igual forma, la fusión entre HBO Max y Discovery+ ha cambiado.

Vía: IGN