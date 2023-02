El amor entre Trunks y Mai ha llegado a su fin

Tras varios capítulos entretenidos, el arco precuela de Dragon Ball Super: Super Hero ha llegado a su fin en el manga. Sin embargo, este episodio ocasionó algo de confusión para los fans, ya que deja la relación entre Mai y Trunks en una situación algo complicada, y muchos creen que esto ha llegado a su fin.

Durante el capítulo 90 del manga de Dragon Ball Super, nuestros héroes se unen para capturar al Dr. Hedo durante un baile escolar. Fue aquí en donde Mai revela que siempre supo que Trunks era Saiyaman X1, esto después de confundirlo originalmente con Trunks del Futuro. Esto fue lo que comentó:

“Me di cuenta de que obviamente no era posible. ¡Eres el único Trunks que tengo en este mundo!”

Aunque esto se puede interpretar de diferentes formas, esto bien podría ponerle un fin a la relación entre estos dos personajes. Recordemos que en el arco de Trunks del Futuro, Mai, una chica de 30 años que fue convertida en una niña en su momento, se enamoró de la versión futurista del hijo de Vegeta. Aunque este amor sí fue posible en una realidad alterna, parece que esto no será posible en la continuidad principal.

Mai sigue enamorada de Trunks del Futuro, y su respuesta deja esto en claro. Aunque la chica aceptó una cita con el héroe, esto bien pudo ser una excusa y en realidad no tendrá algo más. Esto es algo que los fans esperan. Considerando que Mai tiene más de 30 años para este punto en la historia, y Trunk sigue siendo un adolescente, muchos han señalado que esta es una relación no debería de suceder.

Afortunadamente, parece que este no será el caso, ya que una descripción oficial señala que Mai solo tiene sentimientos por Trunks del Futuro:

“Cuando Mai es salvada por Saiyaman X1, recuerda sus sentimientos por Future Trunks y comienza a sentir lo mismo por el misterioso superhéroe… para consternación del joven Trunks”.

Solo nos queda esperar y ver qué sucederá en un futuro. En temas relacionados, Dragon Ball FighterZ deja Xbox Game Pass. De igual forma, se confirma nuevo DLC para Dragon Ball Z: Kakarot.

Nota del Editor:

Por extraño que suene, Japón no tiene tantos problemas con este tipo de relaciones, algo que el resto del mundo no comparte. Tan solo hay que recordar algunos de los amores que encontramos en el manga de Sakura Card Captor. Esperemos que en Dragon Ball Super no se lleguen a estos extremos.

Vía: Dragon Ball