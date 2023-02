Se confirma nueva DLC para Dragon Ball Z: Karakot

Dragon Ball Z: Kakarot sigue dando mucho de qué hablar. Si bien el juego base nos permite revivir el amado anime, el DLC de este título se ha expandido a los eventos de Dragon Ball Super y hasta spin-off protagonizado por Trunks y Bardock. Ahora, es momento de que todos los jugadores regresen al pasado y revivan el Torneo 23 las Artes Marciales.

Anunciado originalmente por medio de un teaser a principios de año, Bandai Namco por fin ha revelado el siguiente DLC para Dragon Ball Z: Kakarot, conocido como Chaos at the World Tournament, contenido que nos permitirá revivir los combates que vimos al final del anime original de Dragon Ball.

