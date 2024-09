EA y Amazon confirman película de The Sims

Pese al fracaso en taquilla que fue Borderlands y la mala recepción del tráiler de A Minecraft Movie, Hollywood le sigue apostando a las películas de videojuegos. Después de cientos de rumores, hace unos momentos se confirmó que Electronic Arts y Amazon ya están trabajando en una adaptación cinematográfica de The Sims, con Margot Robbie como productora.

La película de The Sims contará con la participación de Kate Herron, famosa por Sex Education, como directora, y Briony Redman, a quienes los fans de Doctor Who reconocerán, como guionista. Lamentablemente, por el momento no hay información sobre los actores involucrados, y cómo es que Amazon planea adaptar un concepto como The Sims a la pantalla grande. Esto fue lo que comentó Laura Miele, presidenta de EA Entertainment, al respecto:

“A medida que nos acercamos al increíble hito de los 25 años de ‘Los Sims’, lo que es una increíble hazaña de longevidad en el mundo actual del entretenimiento y la cultura pop, estoy encantada de confirmar que ‘Los Sims’ llegará a la pantalla grande. Al asociarnos con reconocidas potencias de Hollywood, este emocionante nuevo capítulo de ‘Los Sims’ llevará su magia a millones de fanáticos más. Es un testimonio del poder perdurable de esta querida franquicia, que ha cautivado a más de 500 millones de jugadores durante un cuarto de siglo. Nuestro compromiso de innovar en todo el universo de experiencias y productos de ‘Los Sims’ inspirará a todas las generaciones de Simmers”.

De acuerdo con Kate Gorman, vicepresidenta de EA y directora general de la franquicia, la película será una adaptación de la experiencia de The Sims. Junto a esto, EA y Amazon buscan replicar el éxito que tuvo Barbie en su momento, y para eso se ha elegido a Vertigo Entertainment, la casa productora de Margot Robbie. Sin embargo, Greta Gerwig y Noah Baumbach, directora y co-escritor de la cinta de Mattel, no están involucrados en este proyecto.

Por el momento, solo nos queda esperar a que más información esté disponible, algo que podría tardar un par de meses en suceder. Es así que la película seguramente estará disponible, como mínimo, hasta el 2026. En temas relacionados, filtran prototipo del siguiente juego de The Sims.

Nota del Autor:

No todo necesita una adaptación cinematográfica. Claro, el resultado final depende completamente de las personas encargadas de un proyecto, pero cuando EA quiere tener su propia Barbie, esto quiere decir que probablemente veamos un producto mediocre al que le falte todo lo que hace especial a Barbie.

Vía: Variety