Dragon Ball Z: Kakarot recibe DLC gratuito

Pese a que han pasado cuatro años desde su lanzamiento, Dragon Ball Z: Kakarot sigue recibiendo contenido adicional. Para celebrar las ocho millones de descargas, CyberConnect2 ha decidido sorprender a todos los jugadores con una misión completamente gratis, la cual está enfocada por completo en Mr. Satan.

Si bien muchos pensaban que la historia de Dragon Ball Z: Kakarot, en este nuevo DLC gratuito, conocido como Legendary Super Satan, los jugadores asumen el papel de Gohan, quien tiene que ayudar a Mr. Satan a entrenar y obtener los poderes de un Super Saiyajin.

A new journey & blonde Satan await in DRAGON BALL Z: KAKAROT.

Now is the perfect time to jump in – the new sub-quest is available for free: https://t.co/BcZvv8e27A #DBZK pic.twitter.com/dxUlYnlyWp

