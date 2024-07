Senua’s Saga: Hellblade II se posicionó como una de las exclusivas de Xbox más importantes del año. Sin embargo, al ser un lanzamiento completamente digital y llegar día uno a Game Pass, muchos se han preguntado qué tan bien le ha ido en ventas y usuarios activos a este título. Bueno, por fin tenemos una respuesta, y parece que este no es el éxito que muchos esperaban.

Recientemente, Mat Piscatella, analista de Circana, compartió una serie de datos importantes sobre la venta de juegos durante mayo, mes en el que Senua’s Saga: Hellblade II llegó al mercado. Aquí se menciona que la esperada secuela debutó en el puesto 37 en términos de ventas totales en dólares, lo que lo sitúa en el lugar 21 en general en Xbox Series X|S. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Getting a lot of questions on this one… Senua's Saga: Hellblade II ranked 37th overall for May 2024 in US full game dollar sales (physical + digital for sharing pubs), while ranking 21st on Xbox Series.

