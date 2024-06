Muchos jugadores no han terminado Hellblade 2

El mes pasado se lanzó uno de los juegos más esperados para las consolas Xbox en este año, Senua’s Saga: Hellblade 2, título desarrollado por Ninja Theory que tuvo polémicas a partir de que se dieron sus primeros detalles, como la parte del rendimiento, resolución y duración de la campaña. A pesar de todo eso, la gente ha entrado a su cuenta de Game Pass y probado la experiencia, pero eso no significa que lo van a terminar, con todo y que no se necesitan tantas horas para completarlo.

Según en las páginas de análisis que recopila los datos de los logros conseguidos en la consola, se ha visto que muchos usuarios no han conseguido el que se hace llamar The End of The Tyranny, el cual se consigue al terminar la historia que por muy larga que sea se pasa en 7 horas. Sorprendentemente, el 87% de la gente que se ha registrado y ha jugado no ha alcanzado ese hito, lo cual puede ser algo preocupante hasta ciertos niveles, ya que se trata de un juego lineal sin tantos extras o distracciones de por medio.

También llama la atención que muchos han conseguido vencer al primer jefe, pero después de ese punto no continuaron por alguna razón, y eso indica el nivel de satisfacción que habrán tenido los usuarios con esta aventura.

Algo sobre lo que se habla que podría relacionarse a los números bajos, es el inicio del juego en el que el personaje se mueve bastante lento y hay mucha narrativa de por medio, y quizá el factor principal por lo que dejaron de jugarlo, aunque ya deberían tener en mente que tipo de lanzamiento se iban a encontrar. Al final habría que verificar un apartado en donde se dejen opiniones y averiguar que los hizo dar un salto para atrás y no querer terminarlo.

Recuerda que Senua’s Saga: Hellblade 2 está disponible en Xbox Series X/S y PC.

Vía: TrueAch

Nota del autor: Es un poco extraño que la gente no lo quiera terminar, ni siquiera quienes lo tienen a su disposición en Game Pass. Lo único que da miedo de todo esto, es el hecho de que Ninja Theory sea disuelto por la mala recepción.