Dragon Ball Z: Kakarot ha superado las 2 millones de unidades vendidas

Han pasado casi dos meses desde el lanzamiento de Dragon Ball Z: Kakarot. Aunque el gameplay de este título no logró convencer del todo al público al final del día, nadie puede negar que la propiedad de Dragon Ball es lo suficientemente popular para convertir a este juego en un éxito a nivel mundial, debido a que ha superado las dos millones de unidades vendidas.

De acuerdo con Bandai Namco, las ventas acumuladas de las copias digitales y físicas de Dragon Ball Z: Kakarot han superado las dos millones de unidades vendidas a nivel mundial. Un logro bastante impresionante, considerando que esa cantidad es prácticamente un millón al mes.

Dragon Ball Z: Kakarot llegó al mercado mundial el pasado 17 de enero en Xbox One, PlayStation 4 y PC. El más reciente trabajo de CyberConnect2 fue apreciado por su gran atención al detalle y como carta de amor a la obra de Akira Toriyama. Sin embargo, el gameplay repetitivo y simple fue la principal crítica que recibió el juego por parte de los fans y los medios.

2 Million ? With so many Saiyans protecting the Earth, it should be safe (…for now)! Thank you so much for taking part in the #DragonBall Z: Kakarot adventure! pic.twitter.com/OMXo3TQxhk

