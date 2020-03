Se filtra Saints Row: The Third – Remastered para PS4 y Xbox One

THQ Nordic podría traer otra remasterización entre manos, y esta vez sería de Saints Row: The Third. Un listado en el sitio web de GameFly menciona a Saints Row: The Third – Remastered para el PS4 y Xbox One con una fecha de lanzamiento para el 7 de mayo 2020. Aunque el publisher todavía no ha anunciado nada, esta filtración parece probable, considerando que THQ Nordic es conocido por remasterizar juegos viejos.

La saga comenzó originalmente en 2006 con el Xbox 360, y la más reciente entrega debutó en 2015 para consolas actuales con el remasterizado Saints Row IV: Re-Elected, una versión mejorada del jugo de 2013. Su expansión en solitario, Saints Row: Gat out of Hell, también fue remasterizada en 2016.

GameFly is listing an unannounced Saints Row: The Third – Remastered for PS4 and Xbox One with a May 7 release date. PS4: https://t.co/mVp6FybHoY

Xbox One: https://t.co/DFZf7EjzFk pic.twitter.com/OCakHf8H2p — Gematsu (@gematsucom) March 11, 2020

“GameFly tiene listado Saints Row: The Third – Remastered para PS4 y Xbox One con una fecha de lanzamiento prevista para el 7 de mayo.”

Recordemos que en un par de semanas Saints Row IV: Re-Elected debutará en el Nintendo Switch. Por otra parte, se espera que la siguiente entrega de la saga sea revelada este mismo año.

Via: Gematsu