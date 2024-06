Dragon Ball Sparking! ZERO nos presenta más personajes

El lanzamiento de Dragon Ball Sparking! ZERO se acerca de forma intimidante, y como Bandai Namco tiene que hacer toda la producción posible del juego, poco a poco van liberando nuevos avances en los que podemos ver los diferentes modos de juegos con los cuales nos vamos a encontrar en esta adaptación de la obra de Akira Toriyama. Pero sobre todo, lo que más llama la atención son los personajes dentro del roster, los cuales vienen de todas partes; ya sea la serie, películas y especiales de la saga.

Mediante un nuevo video podemos checar las adiciones al plantel, incluyendo a Super Vegito, Jiren, Roasie, Trunks del futuro, Ribrianne, Yajirobe, Spopovich, Dabura, Anilaza, Gokú Ultra Instinto y Black en Super Saiyajin Rose. Todos presentados con sus poderes especiales, los cuales se adornan con efectos que solo el Unreal Engine 5 puede dar. Y esto último da a entender porque solo se lanza en las consolas de actual generación y se descartan las demás.

Aquí lo puedes ver:

Acá la descripción del juego:

Prepárate para emocionantes batallas en 3D de alta velocidad, fieles al anime y los juegos, impresionantes visuales y movimientos de auténticos combates. Enfréntate a rayos de energía, embestidas, teletransportaciones y ataques definitivos que pueden arrasar con un planeta.

Ingresa en escenarios que reaccionan a cada uno de tus movimientos. Mientras te transformas o asestas tus golpes más desenfados, observa cómo el entorno reacciona con un realismo sorprendente. Deja un rastro de destrucción dondequiera que luches, tanto como quieras.

Recuerda que Dragon Ball Sparking! ZERO llegará el 11 de octubre en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Nota del autor: Este lanzamiento emociona cada vez más a los fanáticos de la franquicia, y es mala noticia que una vez más no haya posibilidad de tener doblaje en español latino. Sin embargo, si a Bandai Namco no le sale el negocio, no hay mucho qué hacer al respecto.