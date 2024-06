La película de Street Fighter ya tiene fecha de estreno

Desde hace algún tiempo se ha estado hablando de que ya está en creación una nueva película de la franquicia de Street Fighter, la cual será live action y nos mostrará a los luchadores más famosos del mundo de los videojuegos en un entorno nuevo para captar la atención del público. Incluso durante eventos recientes del mundo del cine se ha mostrado su primero logo, pero no hay mucha más información al respecto, o al menos no había nada hasta la fecha en qué se estaba publicando esta nota.

Según lo ha reportado el medio de Variety, esta nueva adaptación de la propiedad de Capcom a cargo de Legendary Pictures y Sony, se estará estrenando el próximo 20 de marzo del año 2026, por lo que los fans que se encuentran esperanzados deberán esperar algún tiempo más antes de ver a Ryu en pantalla. Esto tiene algo de sentido, dado que los derechos para crear la filmación se adquirieron el año pasado, y eso conlleva que la producción recientemente haya empezado hace nada de tiempo.

Acá un resumen y si vale la pena ver las películas que han salido a lo largo de los años:

– Street Fighter: The Movie (1994): Recomendable solo si disfrutas de películas campy de acción de los 90.

– Street Fighter: The Legend of Chun-Li (2009): Generalmente no recomendada.

– Street Fighter II: The Animated Movie (1994): Muy recomendada para fans del videojuego y de la animación japonesa.

– Street Fighter: Assassin’s Fist (2014): Altamente recomendada para fans de la franquicia por su fidelidad y calidad de producción.

No está de más comentar, que las películas de videojuegos han funcionado bastante en los últimos años, por lo que podría tener una oportunidad de ser aceptada por los fans, ya sea los nuevos o veteranos. Entonces, es posible que veamos un avance de Street Fighter hasta el 2025, probablemente en un evento como Summer Game Fest o la Comic-Con de San Diego.

Vía: Variety

Nota del autor: Espero que sea una buena adaptación, ya que las producciones de Legendary Pictures han valido mucho la pena, en especial la que vimos de Detective Pikachu hace algunos años atrás.