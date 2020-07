Dragon Ball: primer vistazo al nuevo y aterrador poder de Moro

El capítulo 62 del manga de Dragon Ball Super está a solo unos días de llegar a nuestras manos, y es uno de los más anticipados por los fans. Después de que Vegeta casi derrotara a Moro gracias a su nueva habilidad, el villano logra escapar para consumir a sus esbirros y adquirir sus poderes. Ahora, ya sabemos exactamente el tipo de habilidades que adquirió y aquí las puedes ver en acción.

Al consumir a sus esbirros, Moro adquirió también una nueva y aterradora transformación que elevó sus niveles de poder considerablemente. Tanto así, que incluso el Príncipe de los Saiyajin se sintió intimidado por su poder, pero no hemos tenido de verlo en acción… hasta ahora. Por medio de Twitter, la cuenta DBS Chronicles nos comparte las primeras imágenes de una de las nuevas habilidades del hechicero, y sí, parece que Vegeta tendrá muchos problemas:

Moro confirms that 73’s power has been added to his power. Vegeta gets mad and wants to beat him down, but he’s powerless against Moro.

Moro grabs Vegeta’s neck from behind and uses 73’s ability to copy his techniques and launches a Big Bang Attack on Vegeta!#DragonBallSuper pic.twitter.com/xoZfuP9YXD

