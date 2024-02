¡Disfruta del nuevo Nintendo Direct aquí!

El día que muchos han estado esperando con meses por fin ha llegado. El día de hoy, 21 de febrero, se llevará a cabo un nuevo Nintendo Direct a las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México). Aunque en esta ocasión no hay un stream oficial, similar a lo que pasó con el podcast de Xbox la semana pasada, aquí te decimos dónde podrás disfrutar de esta presentación.

Podrás disfrutar del nuevo Nintendo Direct Partner Showcase en el canal oficial de Nintendo en punto de las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México). Lamentablemente, no hay un estreno o una presentación en vivo en esta ocasión. Esto significa que toda la información estará disponible en un instante, por lo que si no deseas que alguien te arruine alguna sorpresa, será mejor que te desconectes de las redes sociales.

Como siempre, aquí en Atomix tendremos toda la información más importante del Nintendo Direct, compartiremos los tráilers, revelaciones, detalles interesantes, y todo lo que veamos en esta presentación de 25 minutos. Por último, es importante mencionar que esta es una presentación enfocada a los juegos third party, por lo que será mejor que no esperes información sobre Metroid Prime 4, u otro título de la Gran N.

Recuerda, el Nintendo Direct Partner Showcase lo podrás ver a partir de las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México) aquí, en el canal oficial de Nintendo en YouTube. En temas relacionados, esta sería la fecha de revelación del Switch 2. De igual forma, también tendremos una presentación sobre el DLC de Elden Ring hoy mismo, y aquí puedes conocer más información.

Nota del Editor:

Aunque es muy probable que esto caduque muy rápido, espero con ansias la revelación de la versión mejorada de Shin Megami Tensei V. Más allá de esto, estaré contento con nueva información sobre Metal Slug Tactics y, al igual que todos, Hollow Knight: Silksong.

Vía: Nintendo