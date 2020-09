Director de TLOU II asegura que valdrá la pena esperar por el multiplayer del juego

The Last of Us Part II llegó a PlayStation 4 el pasado mes de junio y, aunque el juego fue bien recibido, la ausencia de un modo multiplayer fue un inconveniente para más de una persona. Ahora, el pasado 26 de septiembre, día en que se celebró el The Last of Us Day, muchos esperaban tener información concreta sobre este agregado. Sin embargo, el equipo de desarrollo sigue trabajando arduamente en el esperado complemento.

En respuesta a todo el fan art y amor que recibió la serie durante el fin de semana, Neil Druckmann, director de The Last of Us Part II, agradeció al público por su pasión y, aunque no lo menciona directamente, aseguró que valdrá la pena esperar por el modo multiplayer de su más reciente juego.

Thank you to all the wonderful fans for an incredible #TheLastofUsDay ! Your positivity and love is incredibly inspiring. Oh… and about that other thing… be patient. It’ll be worth it. ❤️ — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) September 27, 2020

Esta no es la primera vez que el multiplayer de The Last of Us Part II sale a discusión, ya que el pasado mes de agosto se filtró supuesto gameplay de este modo. De igual forma, durante The Last of Us Day, Yoji Shinkawa, famoso ilustrados por su participación en Metal Gear Solid, compartió una obra de arte inspirada en la secuela que vimos hace un par de meses.

Vía: Neil Druckmann