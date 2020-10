Director de Spider-Man recibe amenazas por cambiar el rostro de Peter Parker

Parece que ya van mil veces que pasa esto en el año, pero otro desarrollador de videojuegos ha sido amenazado por los gamers. Bryan Intihar, director creativo de Marvel’s Spider-Man, pide a la comunidad del juego que por favor sean más amables, esto después de recibir numerosas amenazas debido al cambio de rostro de Peter Parker en la versión remasterizada de PlayStation 5.

Por medio de Twitter, Intihar publicó el siguiente mensaje:

To our Spidey fans: I totally appreciate your passion, but sending me threatening notes that you will “HUNT YOU DOWN AND WE WILL FIND YOU! YOU FIX THIS NOW!” isn’t cool. With what’s happening in today’s world, let’s be a force for good and be respectful of each other. Thank you.

— Bryan Intihar (@bryanintihar) October 3, 2020