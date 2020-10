George R.R. Martin revela la escena que más odia de Game of Thrones

Aunque a muchos de nosotros nos decepcionó el final de Game of Thrones, hay una persona en particular que tiene una lista de problemas con la serie en general, nos referimos a George R.R. Martin, autor de los libros de A Song of Ice and Fire, los cuales son la base de la adaptación de HBO. En una reciente entrevista, Martin ha revelado cuál es la escena que más odia y, no, no tiene que ver con los últimos episodios del show.

Como parte del material promocional del libro Fire Cannot Kill a Dragon, el cual relata la participación de Martin en la producción de Game of Thrones, se publicaron una serie de pequeñas entrevista con el renombrado autor, las cuales nos deja ver un poco del detrás cámaras desde esta perspectiva única. Recientemente Entertainment Weekly compartió un fragmento del libro, en donde George revela que la escena que más odia forma parte de la primera temporada del show:

“Donde realmente fallamos en términos de presupuesto fue la escena que menos me gusta de toda la serie, de las ocho temporadas. El rey Robert sale de caza. Cuatro tipos caminando a través de un bosque y Robert molestando a Renly. En los libros el rey sale a cazar, regresa corneado por un jabalí y muere, por lo que nunca tuve que escribir la escena, pero sabía cómo es un grupo real de caza. Serían más de 100 personas acompañando al monarca, pabellones, cazadores y perros. Habría sonado trompetas, ¡así es como el rey sale a cazar! No sería él atravesando un bosque y sus tres amigos con lanzas en la mano con la esperanza de encontrarse un jabalí. Pero en ese momento no podíamos permitirnos caballos o perros o pabellones de caza”.

A diferencia de subsecuentes temporadas, la primera parte del show carecía del presupuesto, los extras y las grandes batallas a las que nos acostumbramos durante los últimos años de la serie. De esta forma, algunas escenas no lograron adaptase de forma efectiva del papel a la pantalla, algo que lamenta mucho Martin.

Fire Cannot Kill a Dragon saldrá a la venta el próximo 23 de noviembre de 2020 en nuestra región, aquí los puedes conseguir vía kindle. En temas relacionados, 007: No Time to Die ha sido retrasada una vez más. De igual forma, aquí está el primer tráiler de la nueva película de The Witches.

Vía: Entertainment Weekly