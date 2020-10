007: No Time to Die se ha retrasado hasta el 2021

Tal parece que el mayor obstáculo de James Bond no es una arma secreta o un supervillano, sino el COVID-19. El día de hoy se ha revelado que el estreno de No Time to Die ha pospuesto… una vez más. En lugar de llegar a los cines el 12 de noviembre, ahora será hasta la primavera del 2021 cuando la siguiente cinta de 007 esté disponible.

Originalmente, No Time to Die se iba a estrenar el pasado mes de abril de 2020, ahora los fanáticos de la serie tendrán que esperar hasta el próximo 2 de abril de 2021 para, tal vez, ver a Daniel Craig interpretar por última vez a James Bond. De acuerdo con The Hollywood Reporter, esta decisión fue tomada para que la cinta sea estrenada globalmente de la forma correcta.

No Time to Die fue la primera película de Hollywood en ser retrasada por el COVID-19 y, junto a Black Widow, ahora se estrenará un año después de su fecha original. En temas relacionados, el vídeo musical de No Time to Die ya está aquí. De igual forma, se ha confirmado una nueva película live action de El Rey León.

Vía: The Hollywood Reporter