Ya está aquí el vídeo musical oficial de No Time to Die, la siguiente película de 007

Pese a todos los problemas que ha sufrido la industria del cine a lo largo de 2020, el próximo mes de noviembre por fin se estrenará No Time to Die, la siguiente película de 007. Ahora, antes de que el COVID-19 vuelva a forzar un retraso, el vídeo musical oficial de la canción “No Time to Die” por fin se ha estrenado. Así es, la canción tiene el mismo nombre de la cinta.

“No Time to Die” es interpretado por Billie Eilish, la galardona cantante, producida por su hermano, Finneas y Stephen Lipson, y cuenta con una parte orquestada a cargo de Hans Zimmer y Matt Dunkley. El vídeo intercala la acción de la siguiente película de James Bond con un vídeo musical de Eilish dirigido por Daniel Kleinman.

No Time to Die es la vigésima quinta película de James Bond, y esta será la última cinta en donde Daniel Craig interprete al agente secreto. Si no hay algún tipo de contratiempo, el largometraje se estrenará el próximo 12 de noviembre de 2020. En temas relacionados, Black Widow y más películas del MCU se han retrasado hasta el siguiente año. De igual forma, se ha confirmado una nueva película live action de El Rey León.

Vía: Billie Eilish