¡Confirman nueva película Live-Action de El Rey León!

Aunque la recepción critica de The Lion King (2019) no fue la mejor, la cinta gozó de un impresionante éxito en taquilla, logrando recaudar más de $1.6 mil millones de dólares. Así que no debería ser una gran sorpresa escuchar que una secuela ya está en desarrollo en Disney.

De acuerdo con Deadline, una secuela live action de The Lion King ya está en desarrollo y será dirigida por Barry Jenkins, quien fue galardonado con un Óscar por su trabajo en el guion de la premiada Moonlight, y sustituirá a Jon Favreau en este departamento. La cinta continuará con el estilo foto realista que vimos durante The Jungle Book en 2016 y The Lion King en 2019. Aunque por el momento no hay una fecha de lanzamiento, se menciona que el proyecto es una de las mayores prioridades para Disney actualmente.

En cuanto a la historia, tal parece que no tendremos una adaptación de la secuela animada, sino que se optará por explorar la mitología de algunos personajes, como Mufasa, y proporcionar una estructura similar a la de The Godfather II, en donde la narrativa se desarrollará en diferentes tiempos. De igual forma, la cinta contará una vez más con un aspecto musical.

Por el momento se desconoce si alguno de los actores que vimos en la versión de 2019 regresará para esta secuela. Por lo mientras, esto es lo que comenta Jenkis sobre su participación en este proyecto:

“Ayudé a mi hermana a criar a dos niños pequeños durante los años 90, crecí con estos personajes. Tener la oportunidad de trabajar con Disney en la expansión de esta magnífica historia de amistad, amor y legado mientras avanzo en mi trabajo de relatar las vidas y almas de la gente dentro de la diáspora africana es un sueño hecho realidad”.

Considerando la situación actual, es posible que The Lion King 2 llegue a los cines hasta finales de 2021 o en algún punto de 2022. En temas relacionados, Black Widow y más películas del MCU se han retrasado. De igual forma, surgen nuevas fotos de la adaptación de Uncharted.

Vía: Deadline