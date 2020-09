Surgen las primeras fotos de la filmación de la película de Uncharted

Parece un sueño, pero la película de Uncharted por fin es una realidad. Después de años de rumores, cambios de directores y retrasos, la adaptación de uno de los trabajos más populares de Naughty Dog comenzó a filmarse no hace mucho, y recientemente surgieron las primeras imágenes del rodaje.

Hace un par de días, la cuenta de Twitter Tom Holland News compartió un par de fotos del rodaje de la película de Uncharted, en donde podemos ver a Nathan Drake, interpretado por Tom Holland, y a Sully, representado por Mark Wahlberg en lo que parece ser una fiesta.

📸 | @TomHolland1996 and Mark Wahlberg shooting #Uncharted in Berlin last night pic.twitter.com/ZfjMQwawf1

— Tom Holland News (@THollandNews) September 15, 2020