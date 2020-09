¡Es oficial! La serie animada de Harley Quinn tendrá una tercera temporada

Después de varias insinuaciones a lo largo de todo el verano, se ha confirmado que la serie animada para adultos de Harley Quinn tendrá una tercera temporada. De igual forma, el show abandonará la plataforma de DC Universe y se transmitirá exclusivamente en HBO Max.

De acuerdo con Entertianment Weekly, los co-showrunners Patrick Schumacker y Justin Halpern, apenas fueron informados de esta noticia a principios de esta semana. Esto fue lo que comentó Schumacker al respecto:

You didn't think we'd let you down, did ya Puddin'? ♦️ Harley Quinn Season 3 is coming to HBO Max! pic.twitter.com/0r4ewwJroh

— HBO Max (@hbomax) September 18, 2020