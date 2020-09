El Joker de Joaquin Phoenix podría juntarse con el Batman de Robert Pattinson

La interpretación del Joker por parte de Joaquin Phoenix dejó encantado a todos los fans de DC Comics, tanto así, que desde el lanzamiento del filme el año pasado, se han creado docenas de peticiones dirigidas a Warner Bros. para volverlo a ver en el papel. A pesar de que Phoenix y Todd Phillips, director, dijeron que solo se haría una película, las cosas podrían cambiar dentro de poco gracias a una oferta millonaria.

De acuerdo con información de Mikey Sutton, notorio filtrador de DC y Marvel, Warner habría ofrecido $50 millones de dólares a Phoenix todo con el objetivo de que el actor aceptara dar vida a Arthur Fleck una vez más, e incluso, juntarlo con el Batman interpretado por Robert Pattinson en la cinta de Matt Reeves.

Sin embargo, vale la pena destacar que Reeves dijo durante el DC FanDome que su versión del Caballero de la Noche no forma parte del DCEU y existe en ‘su propio universo separado’, es decir, no tendría conexión alguna con ninguna de las otras películas. Por supuesto, todo esto puede cambiar y la posibilidad de ver a ambos personajes compartir tiempo en pantalla podría ser una realidad en un futuro, esperemos no muy lejano.

Fuente: Mikey Sutton