Star Wars: El origen de Rey fue cambiado muchas veces, revela Daisy Ridley

El personaje principal de la última trilogía de Star Wars fue Rey, interpretada por Daisy Ridley. Desde su introducción a la pantalla, la gran pregunta que rodeaba al personaje era sobre su origen, ¿quiénes eran sus padres? En el episodio IX eso se respondió de una forma inesperada para muchos.

Josh Gad la entrevistó en Jimmy Kimmel Live, y le cuestionó si siempre supo quiénes eran los progenitores de Rey, Daisy contestó lo siguiente:

“No. Al principio ellos jugaban con la idea de una conexión con Obi-Wan, y luego hubo diferentes versiones. Y luego realmente se pasó a que no era nadie. Luego llegó el episodio 9 y J.J me presentó la idea de la película y dijo ‘Oh sí, Palpatine es tu abuelo’ y yo dije, ‘Genial’. Después de dos semanas, dijo ‘Oh no estamos seguros’. Así que siguió cambiando, entonces (audio se corta) filmando y no estaba segura cual iba a ser la respuesta.”