Una de las mejores exclusivas de PS4 se puede descargar gratis actualmente

ACTUALIZACIÓN: Tal parece que esto sí fue un error, algo que PlayStation ya ha corregido, así que ya no es posible conseguir Bloodborne de forma gratuita.

NOTA ORIGINAL:

Como ya sabrán, los usuarios de PlayStation Plus podrán obtener Need for Speed Payback y Vampyr en su PS4 a partir del 6 de octubre. Sin embargo, tal parece que en estos momentos aquellos con una suscripción a este servicio pueden obtener uno de los mejores juegos de esta plataforma sin costo adicional.

En lo que bien podría ser un error, los usuarios de PlayStation Plus en Estados Unidos pueden obtener Bloodborne de manera gratuita. Sin embargo, tal parece esto solo aplica a este país, ya que por el momento no es posible descargar el juego de forma gratuita en otras regiones.

Bloodborne ya formó parte de los juegos gratuitos de PS+ en marzo de 2018, y será una de las tantas exclusivas que llegarán a PS5 por medio de la Plus Collection. Por el momento se desconoce la razón de esta repentina promoción, o si el amado título de FromSoftware se volverá parte de los juegos de PS+ para octubre en todo el mundo. Por lo mientras, todos aquellos con una cuenta estadounidense deben de aprovechar la situación aquí.

Vía: DualShockers