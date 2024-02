Director de Helldivers 2 habla sobre la monetización

Es bien sabido que el mercado actual de los videojuegos se divide en dos ramas, el de títulos creados con el fin de crear una experiencia grande para el usuario que desembolsa $70 USD en la mayoría de los casos, o también juegos que dejan al usuario entrar por una módica cantidad, pero que con el tiempo sí o sí gastará dinero en transacciones pequeñas. Y respecto a esto último, el director del nuevo Helldivers 2 ha dado declaraciones interesantes respecto a los cobros que se hacen en porciones pequeñas.

Algo que debe quedar claro, es que este juego tiene como pase de entrada el precio de $40 USD, y a partir de esto estarán recibiendo la mayoría de actualizaciones posibles dentro del mismo, pero que también es posible adquirir items adicionales si se decide apoyar con los pases de temporada y demás. Sin embargo, los desarrolladores dejan claro que no es obligatorio hacerlo para tener partidas interesantes, dando así un punto de vista que llama la atención.

Johan Pilestedt, líder Arrowhead Studios menciona que tiene la creencia de que los juegos deben ganarse el derecho a monetizar si calidad es buena y la comunidad aprecia lo que se les da. Esto la comunidad lo ha tomado muy bien, dado que si bien hay microtransacciones, no es imposible hacerse con cosméticos extra, ya que se pueden farmear monedas del juego con facilidad aunque será ligeramente más tardado, lo mejor, es que los objetos de temporada se quedan por siempre en la tienda y no desaparecen.

Aquí lo mencionado en su cuenta de Twitter:

"You have to earn the right to monetize" – I truly believe that. If people want to support this title they have an option, but we are never forcing anyone to do so.

— Pilestedt (@Pilestedt) February 11, 2024