Hachiko tendrá su propio anime en los próximos meses

El mundo del anime siempre trata de adaptar experiencias que vienen de las partes impresas del cómic japonés, el manga, pero en ocasiones hay historias que van más allá de eso, por lo que en ocasiones hacen animaciones que traten de acontecimientos de la vida real, como fue el caso de las explosiones en Hiroshima. Y ahora, se revela que habrá uno inspirado en una historia local, y es una de las que más ha enternecido al mundo, a tal punto de que existe una película que se adapta al mercado occidental.

Hablamos de ni más ni menos que Hachiko, un perro de raza Akita Inu que vivía en un pueblo de Japón al lado de su amo Eisaburo Ueno, quien lamentablemente falleció en uno de sus traslados hacia el trabajo, y que nadie de la comunidad tuvo el indicio de darle a entender que algo pasó con su existencia. Razón, por la cual por nueve años el perro estuvo viajando a la estación de tren en la que siempre lo esperaba cuando llegaba de sus laboras, eso hasta que eventualmente la mascota igual paso a mejor vida.

Para dar homenaje a esta historia que ya casi cumple 100 años, se ha decidido elaborar una adaptación anime llamada Shibuya Hachi, la cual no tardará mucho en ser proyectada en la cadena de televisión de TV Tokyo, con el estreno programado para el mes de abril de este mismo año. Lo mejor, es que no tardaría mucho en que también se lance en servicios de streaming de anime. Eso sí, aún no hay tráilers sobre esta serie.

Aquí una descripción más concreta de esta historia:

Hachiko fue un perro de raza Akita que se hizo famoso en Japón por su lealtad y devoción a su dueño. La historia de Hachiko se desarrolló en la década de 1920 en Tokio, Japón. El dueño de Hachiko, el profesor Hidesaburo Ueno, era un académico de la Universidad de Tokio. Todos los días, Hachiko acompañaba a su dueño a la estación de tren de Shibuya, y luego regresaba a la estación por la tarde para esperar su regreso. La trágica historia de Hachiko se volvió mundialmente conocida cuando su dueño, el profesor Ueno, falleció repentinamente en el trabajo y nunca regresó a la estación de tren. A pesar de la muerte de su dueño, Hachiko continuó yendo a la estación de tren de Shibuya todos los días durante casi una década, esperando el regreso de su querido dueño.

Por ahora, habrá que esperar hasta que revelen el estreno en cuestión.

Vía: Crunchyroll

Nota del editor: Definitivamente es una de las historias más tristes del mundo, y por esa razón una adaptación más moderna se tiene que ver, sobre todo para hacer consciencia con el cuidado de las mascotas. Ya estaremos viendo este anime en los próximos meses.