Destiny 2: nuevo glitch permite matar a los jefes de un solo disparo

Justo cuando las cosas parecen ir bien en Destiny 2, aparece un nuevo y extraño glitch que está permitiendo a los jugadores de este shooter matar a los jefes con un solo disparo, eliminando por completo cualquier tipo de desafío.

Una de las mejores maneras de probar qué tan efectiva es el arma que acabas de conseguir, es probándola con los jefes más difíciles del juego, y eso es exactamente lo que los jugadores de Destiny 2 han estado haciendo con el exótico Witherhoard que llegó esta semana con el lanzamiento de Season of Arrivals. Lo que descubrieron es que más allá de ser un arma sumamente poderosa, está completamente rota, permitiéndoles matar a los jefes con un solo disparo.

No está claro por qué pasa esto exactamente. En enemigos normales, el Witherboard funciona a la normalidad, pero cuando se trata de jefes, esta arma sufre de un extraño bug. Velo por ti mismo a continuación:

WITHERHOARD VS CALUS IT INSTA KILLS HIM WTF pic.twitter.com/6mcegTg6GQ

— Sweat (@Sweatcicle) June 10, 2020