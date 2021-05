Desarrolladores de Apex Legends revelan por qué las skins del juego cuestan tanto

Apex Legends es un juego free-to-play, que tiene un sistema de monetización muy tradicional para este tipo de experiencias. Sin embargo, hay gente que no está de acuerdo con los altos precios que tienen los elementos cosméticos de este battle royale. De esta forma, Respawn Entertainment ha respondido a estos comentarios para aclarar la situación.

En una reciente sesión de preguntas y respuestas en Reddit, los desarrolladores fueron cuestionados por los altos precios que algunas skins tienen en Apex Legends, ya que un par de elementos cosméticos llegan a costar hasta $18 dólares. Esto fue lo que comentó el estudio al respecto:

“Nuestro primer objetivo es que la jugabilidad no gire de forma alguna en torno a la monetización, por mucho que la gente piense que podemos lanzar cosméticos fácilmente porque nuestros competidores lanzan contenido a un ritmo elevado, nuestro equipo es mucho menor y emplea más tiempo en nuestras skins.

La parte de la ecuación que no ve la gente es el lado de los gastos, de la gente que tenemos trabajando en estos elementos, y el hecho de que no podemos trabajar 24/7. Es más caro de lo que la gente piensa en cuanto al número de trabajadores y las horas, porque la gente no tiene en cuenta todas las idas y discusiones entre concepto, QA, creación, etc.

“Los jugadores quieren mucho del universo Apex, nosotros queremos ofreceros muchas cosas, pero no podemos hacer eso salvo que esto sea un negocio rentable. Nuevos modos, mapas, funciones… Todo ello implica unos costes que tratamos de mantener”.