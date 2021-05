Aquí las mejores ofertas en videojuegos durante el Hot Sale de Amazon

La ofertas del Hot Sale de Amazon por fin han llegado. En esta ocasión podemos encontrar juegos, consolas y accesorios a precios reducidos que pueden hacer que más de una persona por fin logre comprar algo que ha estado en su lista de deseos por meses. De esta forma, aquí te presentamos los mejores descuentos del momento.

Turtle Beach Recon 70 White Gaming Headset for Xbox One, Playstation 4 Pro, Playstation 4, Nintendo Switch, PC, and Mobile – Xbox One – $799 pesos.

Nada como un par de audífonos de buena calidad para disfrutar de tus sesiones de juego.

Nioh 2 – Edición Estándar – PlayStation 4 – Standard Edition – $338.99 pesos.

Uno de los mejores juegos Souls de los últimos años a un precio por el que muchos morirán.

Injustice 2 – Playstation 4 – Standard Edition – Standard Edition – PlayStation 4 – $404 pesos.

Con una película de Injustice ya en desarrollo, este es el momento correcto para disfrutar de esta serie.

Final Fantasy XV – Royal Edition – PlayStation 4 – $399 pesos.

La versión definitiva de uno de los Final Fantasy más amados a un precio de rey.

Paquete PlayStation VR (Virtual Reality + Astro Bot + Moss + Cámara) – PlayStation 4 – Bundle Edition – $5,299 pesos.

No hay mejor forma de adentrarse al mundo de la realidad virtual que con este paquete.

Ring Fit Adventure – Standard Edition – Nintendo Switch – $1,299 pesos.

Que la pandemia no te impida bajar de peso, con esto puedes hacer ejercicio en casa.

Mario Kart Live: Home Circuit -Mario Set – Standard Edition – Nintendo Switch – $1,577.48 pesos

Diviértete con un Mario Kart en la vida real y llega a la meta con este precio rebajado.

Nintendo Consola Switch Neon 32GB Version 1.1 – Standard Edition- $6,899 pesos.

Este es tu momento. Si no has comprado un Nintendo Switch, no puedes perder esta oportunidad.

Consola Xbox Series S – $6,999 pesos.

Esta parece ser la única consola de nueva generación sin problemas de escasez, así que no pierdas esta oportunidad.

Control Inalámbrico Xbox One – Standard Edition – Black Elite 2 – $4,079.15 pesos.

Juego de la forma más cómoda con este control Elite y ahorra dinero en el proceso.

Vía: Amazon