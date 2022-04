En el pasado hemos escuchado casos de juegos que se han beneficiado por llegar a PlayStation Plus en su día de lanzamiento, como sucedió con Fall Guys. Sin embargo, recientemente se dio a conocer un caso en donde esto fue una mala decisión. De acuerdo con un desarrollador de Oddworld: Soulstorm, el que este título llegara a PS Plus, fue “devastador”.

En una plática con Xbox Expansion Pass, Lorne Lanning, el creador de la serie Oddworld, señaló que se esperaban entre 50 mil 100 mil descargas de Oddworld: Soulstorm en PlayStation Plus, esto cuando llegó día uno en abril de 2021. Sin embargo, el desarrollador reveló que el número de descargas llegó a las cuatro millones de unidades, algo que afectó las ventas normales del título.

Lanning cree que el estudio perdió ganancias debido a la inesperada popularidad del título en el servicio de suscripción de Sony, lo que redujo las ventas potenciales. Esto fue lo que comentó:

“Debido a que se retrasó hasta abril, tuvimos el juego más descargado en PS5 y creo que se acercaba a aproximadamente de 4 millones de unidades o algo así, gratis porque todas eran suscripciones. Así que para nosotros fue devastador”.

Sin embargo, no todo es tan sencillo. Lanning mencionó que el desarrollo de Oddworld: Soulstorm se estaba enfrentando a varios problemas, por lo que el apoyo de Sony para terminar el proyecto llegó con la condición de lanzar el juego en PS Plus. Junto a esto, originalmente estaba planeado un lanzamiento para enero de 2021, cuando la cantidad de PS5 no era tan grande. Desafortunadamente, la pandemia provocó un retraso de tres meses.

Eventualmente, Oddworld: Soulstorm dejó de ser una exclusiva de PlayStation, y llegó a consolas de Xbox, aunque Lanning no reveló el desempeño de este título en estas plataformas. En temas relacionados, el servicio de PS Plus recibe un cambio importante. De igual forma, Xbox le da un golpe fuerte al nuevo PS Plus.

Nota del Editor:

Esta deja en claro que los servicios son una espada de doble filo. Si bien un juego puede llegar a un mayor público, las ventas no siempre serán positivas. En el caso de Fall Guys, la exposición fue un impulso importante, pero Oddworld: Soulstorm es un juego de un solo jugador, por lo que una forma de distribución convencional hubiera sido mejor, pero el estudio no está en posición de hacer esto.

Vía: Xbox Expansion Pass