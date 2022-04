A principios de este año, se confirmó que la película live-action de Fullmetal Alchemist estaría recibiendo dos secuelas en este 2022. Fullmetal Alchemist: The Avenger Scar y Fullmetal Alchemist: Final Chapter The Last Transformation están pensadas para debutar este verano, y conforme nos vamos acercando más y más a su lanzamiento, ya tenemos un nuevo tráiler que nos muestra a los cerca de 15 personajes que aparecerán en esta adaptación.

Warner Bros. Japan ha liberado un nuevo adelanto en video para Fullmetal Alchemist: The Avenger Scar, el cual nos da un mejor vistazo a esta secuela, así como a todos los demás personajes que darán el brinco del manga y anime al mundo del live-action.

Fullmetal Alchemist: The Avenger Scar llegará a salas de cine el 20 de mayo de este año, mientras que Fullmetal Alchemist: Final Chapter The Last Transformation llegará el 24 de junio.

Via: YouTube