Hace un tiempo se reveló un sitio oficial para el 20 aniversario de Fullmetal Alchemist, en donde se insinuaba la existencia de una nueva película live action de este anime. Bueno, recientemente se confirmó que no solo una adaptación llegará a los cines de Japón este año, sino dos cintas en total.

La primera de estas es Hagane no Renkinjutsushi: Kanketsu-hen – Fukushūsha Scar (Fullmetal Alchemist: Final Chapter – The Avenger Scar) y se estrena el 20 de mayo. Su historia seguirá la pelea entre Edward y el villano Scar. Después tendremos Hagane no Renkinjutsushi: Kanketsu-hen – Saigo no Rensei (Fullmetal Alchemist: Final Chapter – The Last Transmutation) el 24 de junio, la cual mostrará la batalla final de la historia.

Estas cintas contarán con gran parte del repertorio de actores que vimos en la película live action de 2017. Con Ryōsuke Yamada como Edward Elric, Atomu Mizuishi en el papel de Alphonse Elric, Tsubasa Honda interpretando a Winry Rockbell, y Dean Fujioka será Roy Mustang.

Considerando que este tipo de producciones siempre se quedan en Japón, no esperen ver un estreno en occidente de estas dos cintas. Solo esperemos que el trabajo que se está desarrollando no logre decepcionar a los fans, y esta sea una digna forma de celebrar el 20 aniversario de Fullmetal Alchemist.

Vía: Fullmetal Alchemist