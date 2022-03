Housemarque ya trabaja en una nueva IP para el PS5

El año pasado, Returnal tomó al mundo del gaming por sorpresa puesto que lo nuevo de Housemarque resultó ser una de las mejores exclusivas que el PlayStation 5 ha recibido hasta la fecha. A pesar de que había un par de pistas indicando que este juego sí recibiría algún tipo de contenido post-lanzamiento, lo cierto es que sus desarrolladores ya se mudaron hacia una nueva IP.

Ilari Kuittinen, director administrativo en Housemarque, dijo que esta nueva IP apenas “se encontraba en etapa de pre-producción”, pero una de sus metas con ella es justamente conservar la esencia de la compañía. En sus propias palabras:

“Solos los últimos dinosaurios haciendo juegos arcade. Nex Machina, hace unos cuantos años, era en realidad un shoot-‘em-up con este estilo de los años 80. Podríamos decir que eso es una especie de pista. Pero es interesante. Hemos estado pensando sobre eso. Tuvimos nuestra época de trabajar en juegos multiplayer. Lo intentamos pero no nos salió tan bien. Pero apenas vamos empezando con este nuevo juego, esta nueva IP, seguimos conceptualizando. Ya veremos qué sale de esto. Realmente estamos tratando de aferrarnos a nuestra identidad como compañía. Es increíble lo mucho que el gaming ha crecido y evolucionado, y hay muchísima variedad y diversidad con todas estas experiencias de juegos. Todas ellas pueden coexistir pacíficamente. Puede haber juegos como servicio, juegos multiplayer, juegos con muchas sensibilidades diferentes. Returnal solo es otra voz. A estas alturas estamos orgullosos de lo que hemos hecho con Returnal, y nos emociona seguir esta misma trayectoria como compañía.”

Fuera de esas declaraciones, Housemarque no ofreció detalles adicionales que pudieran darnos algún tipo de pista sobre el proyecto en cuestión, pero si apenas está en su etapa de pre-producción, entonces será mejor que te armes de paciencia pues no tendremos muchas novedades a corto plazo.

Nota del editor: Por una parte sí me duele que Returnal ya no haya recibido nuevo contenido, pero por otra también me emociona muchísimo saber que Housemarque ya está preparándose para deleitarnos con otra IP. Digo, lo malo es que todavía falta un buen rato para saber exactamente de qué va.

Via: ComicBook