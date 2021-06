Desarrollador indie revela que PS cobra $25 mil dólares por visibilidad en su tienda digital

Crear un juego independiente es complicado. Sin embargo, recientes declaraciones por parte de Iain Garner, desarrollar y cofundador de Neon Doctrine, parecen indicar que hacer que un título logre salir en la tienda virtual de PlayStation es más tedioso, y cerca de $25 mil dólares son requeridos para que estas experiencias más pequeñas tengan la exposición requerida en la PS Store.

Recientemente, Garner publicó una serie de tweets, en donde expresó su descontento contra la tienda virtual de Sony. Si bien en sus mensajes no hace mención clara a PlayStation, Kotaku logró confirmar por medio de sus propias fuentes, que el desarrollador está hablando de esta compañía. En un hilo, Garner detalla lo difícil que le ha resultado obtener un apoyo, presencia en la tienda e incluso tener descuentos al lanzar juegos en la plataforma.

Platform X gives developers no ability to manage their games. In order to get promotion you must jump through hoops, beg and plead for any level of promotion. And a blog is not as good as they think it is.

If Platform X doesn't like your game, no fanfare no feature no love.

— Iain Garner (@NeonIain) June 30, 2021