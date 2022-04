Considerando que God of War Ragnarok llegará este año, pero aún no tiene una fecha de lanzamiento, muchos se preguntan si este juego será retrasado una vez más. Pese a estas cuestiones, los desarrolladores siguen asegurando que esta esperada secuela sí llegará a nuestras manos en el 2022.

Para celebrar el cuarto aniversario de God of War, Cory Barlog compartió un mensaje en donde mencionó que Santa Monica aún no estaba lista para mostrar más sobre Ragnarok. Esto comenzó una serie de especulaciones sobre otro retraso del juego. Sin embargo, Bruno Velazquez, director de animación para el estudio, ha emitido un comunicado en donde asegura que God of War Ragnarok sí llegará este año.

“Ragnarok llegará este año”.

Ragnorok is coming this year. — Bruno Velazquez 🎮🕹 (@brunovelazquez) April 20, 2022

Por el momento no hay una fecha de estreno para God of War Ragnarok, y solo existe la promesa de que este título llegará en algún punto del año. Con el verano a unos meses de distancia, es muy probable que solo sea cuestión de tiempo antes de tener la información que tanto deseamos.

En temas relacionados, God of War Ragnarok podría estar más cerca de lo pensado. De igual forma, una serie de God of War ya está en desarrollo.

Nota del Editor:

Considerando el retraso de la secuela de Breath of the Wild, God of War Ragnarok es el único título de este año que bien podría hacerle frente a Elden Ring en la categoría de Juego del Año. Todo depende de si este título sale en el 2022 o no.

Vía: Bruno Velazquez