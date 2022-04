Desafortunadamente, Sony confirma que Stray se retrasa de nuevo

Desde que se anunció el PlayStation 5 hace ya casi dos años, uno de los títulos que más se llevó la atención de la gente en su presentación fue Stray, título independiente que nos pondrá en la piel de un gatito. Este se contemplaba para llegar en algún punto de la primavera de 2022, pero ahora lo han retrasado para una fecha completamente diferente.

Este retraso se ha pasado hasta el verano de 2022, noticia que Sony dio de una manera un tanto ambigua mediante su cuenta de twitter a todos los usuarios que buscan indies que probar. Con el mensaje sería la segunda vez que el videojuego se aplaza, dado que inicialmente estaba pensado para llegar en 2021 y después a la primavera ya mencionada.

🐈 Stray

🎤 We Are OFK

🐑 Cult of the Lamb

These are just three of the can't-miss indies coming soon to PlayStation. Discover more at https://t.co/u40zhqkUoy pic.twitter.com/fkYbz7MoRl

— PlayStation (@PlayStation) April 28, 2022