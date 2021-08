Deportista celebra con pose de One Piece

Si bien la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se caracterizó por la inclusión de música de series como Final Fantasy y Dragon Quest, muchos se quejaron ante la falta de representación de anime. Sin embargo, fueron los mismos deportistas quienes se encargaron de rendirle homenaje a sus series favoritas. De esta forma, recientemente por fin se llevó a cabo la primera celebración inspirada en One Piece.

Recientemente, Miltiadis Tentoglou, representante de Grecia en Salto de Longitud, se llevó a casa la medalla de oro en esta disciplina. Cuando fue llamado al escenario para ser galardonado, el deportista se presentó realizando la pose de la Gear Second de Luffy.

Greek Olympic athlete Miltiadis Tentoglou performed the Gear Second pose during the Olympics as a nod to One Piece and later went on to achieve record speed to win the gold medal in the Long Jump competition pic.twitter.com/HHK3cvaYeo

— Artur – Library of Ohara (@newworldartur) August 3, 2021