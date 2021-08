Cuando hablamos de PlayStation Plus, Sony casi siempre suele dar buenas noticias sobre el crecimiento del servicio, pero en esta ocasión sucedió todo lo contrario. El más reciente reporte financiero de la compañía nipona reporta que PS Plus perdió 1.3 millones de suscriptores durante el primer cuatrimestre de este año, pero dentro de Sony no lo ven como algo necesariamente preocupante.

A lo largo del año fiscal de 2020, en su primer cuatrimestre se registraron 45 millones de membresías, que posteriormente ascendieron a 45.9 millones en el segundo cuatrimestre, 47.4 millones en el tercero y 47.6 millones en el cuarto. Para el primer cuatrimestre del año fiscal 2021, se reporta que este numero decayó hasta los 46.3 millones.

Hiroki Totoki, director financiero de la compañía, dice que este declive en cuanto a suscriptores está relacionado directamente con la pandemia. Recordemos que la industria de los videojuegos tuvo un fuerte crecimiento mientras todos eran forzados a quedarse en casa.

“¿Vemos este declive como una tendencia? No. Estamos tratando de analizar diferentes elementos, pero no hay tendencias conspicuas que podamos capturar. Tal vez este mes o el siguiente tengamos que seguir evaluando y analizando. Con el riesgo de repetir lo que ya he dicho, permítanme decir que el confinamiento del año pasado tuvo un impacto significante, así que si lo comparamos con el año pasado sí hubo un declive. Pero a comparación del año fiscal 2019 hubo un incremento.”

Totoki confía en que el servicio seguirá creciendo a un ritmo considerablemente, pero por ahora no hay forma de corroborar estas palabras. ¿Has cancelado tu suscripción de PlayStation Plus ultimamente? Déjanos saber el por qué.

Via: Sony