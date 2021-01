Demon Slayer The Movie: Infinity Train es nominada a la mejor película de Japón en 2020

Pese a que 2020 fue un año muy complicado la industria cinematográfica, en Japón parece que la pandemia no fue un impedimento para que grandes exponentes del anime llegaran a la pantalla grande. De esta forma, La Academia Japonesa de Cinematografía anunció las cinco cintas nominadas a la Mejor Película del año pasado, entre las que encontramos a Demon Slayer The Movie: Infinity Train.

De esta forma, las cinco películas que están nominadas son las siguientes:

-Violet Evergarden: The Movie

-Demon Slayer The Movie: Infinity Train

-Poupelle of Chimney Town

-Josee, The Tiger and the Fish

-Stand By Me Doraemon 2

La 44 Premios de Cine de la Academia de Japón se llevará a cabo el próximo 19 de mayo. Sin duda alguna, esta es una buena noticia para el cine de Japones. Esperemos que cuando Evangelion 3.0 + 1.0 por fin llegue a los cines de este país, se encuentra en la prestigiosa lista de su respectivo año.

Vía: Anime News Network