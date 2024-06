Dejan PC encendida por 5 años y no afectó el rendimiento

Un usuario de Reddit quizo determinar si mantener una PC gamer encendida durante cinco años afecta su rendimiento o consumo energético. Los resultados muestran que no hay diferencia significativa en el rendimiento o en el recibo de la luz. Este consistió en dejar una PC prendida mientras que otra se apagaba cada noche. Se buscaba responder la duda de si se dejaba en modo suspensión y nunca apagarla causaba algún daño, concluyendo que no realmente, pues la factura era casi la misma a final de mes.

