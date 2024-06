Elliot Page revela que un actor lo agredió de forma homófoba

El actor Elliot Page ha pasado por situaciones bastante complicadas tras asumir su nueva identidad hace algunos años, pues la gente cercana no ha dejado de agredirlo por su decisión. De forma reciente reveló un incidente homófobo que Page revela en su libro de memorias, Pageboy. Describe que sufrió ataques de ansiedad durante la promoción de El Origen y consideró una pesadilla la promoción de Juno debido a Fox, describe un traumático encuentro con un famoso actor de la industria.

En el segmento llamado como “Estúpido famoso en una fiesta”, relata cómo en 2014, cuando aún se identificaba como lesbiana antes de su transición, fue agredido verbalmente durante una fiesta en Los Ángeles. Donde de forma constante le insistían con tener relaciones que obviamente no quería tener por ningún tipo de motivo, y aún recuerda las palabras que le dijeron esa noche.

Acá las puedes leer tal cual vienen en su libro:

Tú no eres gay. Eso no existe. Sólo te asustan los hombres. Voy a **** para que te des cuenta de que no eres gay.

Algo bastante curioso, es que días después el agresor intentó retractarse diciendo que no tenía problemas con los gays. El actor describió esta anécdota para mostrar la realidad que enfrentan las personas queer y trans. Asegurando que ha vivido varias versiones de eso en su vida. Añadiendo que dichos momentos, de los que a menudo no hablan o se supone que deben pasar por alto, son en realidad horribles y que en ocasiones son callados por miedo o por simplemente recibir el rechazo de la sociedad.

Terminó comentando que decidió no revelar el nombre del agresor, aunque dejó claro que el individuo si llega a leer el libro sabrá que se trata de él. Destacó el poder y la influencia de dichas personas en Hollywood, que se mantiene intacto pese a la aparente inclusión en las películas y series actuales. Y recalca que como ahora sigue siendo alguien que ya se hizo un nombre en la industria, es muy improbable que tenga una cancelación por mucho que se revele la identidad, más por los contactos que tiene.

Vía: Yahoo News

Nota del autor: Hasta el día de hoy estas agresiones son el pan de cada día, por lo que no me sorprende que haya pasado por esa situación. Sin embargo, y como afirma, cuando hacen eso los actores de renombre no tienen mucho a que temer realmente por los contactos.