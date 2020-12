Elliot Page seguirá interpretando a Vanya en la serie de Umbrella Academy

Como sabrán, el día de ayer el actor Elliot Page se declaró como transgénero. Ante esta información, Netflix fue uno de los primeros en celebrar el anuncio. De esta forma, varias personas comenzaron a preguntarse cuál sería el futuro del personaje de Page para la serie de Umbrella Academy.

Elliot Page se ha encargado de interpretar al personaje de Vanya, quien es una mujer cisgénero cuyo superpoder implica liberar fuerza mediante el uso del sonido, durante las últimas dos temporadas de Umbrella Academy. Ante esto, muchos fans se han pregunta si la heroína sufrirá de algún cambio o Page será sustituido. De esta forma, Netflix le ha confirmado a Variety que no hay planes para modificar algún aspecto relacionado con Vanye.

De igual forma, se ha mencionado que Page seguirá interpretando a Vanya en el futuro. Esto no debería ser una gran sorpresa considerando que las cuentas de Twitter de Netflix y Umbrella Academy demostraron su apoyo al actor, pero nunca está de más una confirmación para evitar rumores. Por otro lado, IMDb y Netflix han actualizado el perfil de Elliot en sus respectivos sitios.

🖤🎻🖤So proud of our superhero! WE LOVE YOU ELLIOT!!!

— Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) December 1, 2020