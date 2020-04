De esta forma reacción el creador de One Punch Man al live action del anime

Después de que hace un par de días se anunció que One Punch Man tendrá una adaptación live action por parte de Hollywood, la mayoría de los fans de este anime y manga expresaron su preocupación, especialmente considerando que occidente no tiene el mejor récord en cuanto adaptaciones de propiedades orientales se refiere. Sin embargo, una persona se muestra bastante optimista e interesada, nada más y nada menos que One, creador de One Punch Man.

Después de que Sony revelara que está trabajando en una adaptación de One Punch Man para el cine, One publicó un tweet en donde, a diferencia de gran parte de los fans, celebra este suceso. Su comentario está acompañado de una de sus características ilustraciones de Saitama.

“One Punch Man tendrá una película live-action! ¡Todo gracias a los fanáticos! Estoy más que agradecido con todos ellos . Me pregunto qué tipo de historia hará Hollywood para Saitama. ¡Estoy súper emocionado!”

Por el momento se desconoce mucho sobre este proyecto, fuera de que los escritores de Venom y las últimas dos películas de Jumanji están detrás de esta producción, no se sabe cuándo llegará a los cines, ni quiénes serán los encargados de darle vida a Saitama y sus compañeros.

Vía: One