Desde que se reveló que Netflix está trabajando en una película live action de Gears of War, los fans han exigido que David Bautista, reconocido por su papel como Drax en Guardians of the Galaxy, sea el encargado de interpretar a Marcus Fenix. Ahora, el ex-luchador profesional por fin ha dejado en claro su posición ante esta propuesta.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Bautista compartió un pequeño video acompañado del siguiente mensaje:

“No puedo hacer esto más fácil”.

El video que compartió el actor se creó originalmente para promocionar una colaboración entre Bautista y Gears 5. Sin embargo, esto deja en claro que el ex-luchador desea participar en la película de Netflix, y tomar el papel de Marcus Fenix, apoyando así a todos los fans de la serie.

Sin embargo, por el momento no hay información oficial sobre el elenco que participará en la película. Si bien existe la posibilidad de ver a Bautista en este proyecto, nada garantiza que este sea el caso. Al menos ya sabemos que, en dado caso de que este sueño no se logre cumplir, ya no es culpa del actor. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta película aquí. De igual forma, esto fue lo que comentó la comunidad sobre esta cinta y la posible participación de Bautista.

Nota del Editor:

De todos los ex-luchadores que han logrado su transición a Hollywood, David Bautista es uno de los más excepcionales. Es así que su participación en la película de Gears of War no solo sería para complacer a los fans, sino que el actor tiene todo lo que se requiere para cumplir con este papel.

Vía: David Bautista