Daredevil: Born Again ya tiene fecha de estreno

Nos acercamos al final de Agatha All Along en Disney+. Sin embargo, Marvel Studios quiere dejar en claro que sus producciones para esta plataforma no se detienen, por lo que han compartido un tráiler con todo el contenido que esta compañía tiene para los usuarios de Disney+.

Por medio de un nuevo tráiler, Marvel Studios ha confirmado la fecha de estreno para múltiples producciones en camino a Disney+. Para comenzar, Deadpool & Wolverine llegará a esta plataforma el 12 de noviembre. Después, la tercera temporada de What If… ? estará disponible a partir del 22 de diciembre, aunque se desconoce si veremos un capítulo cada semana o cada día. Seguido de esto, Daredevil: Born Again, el tan esperado regreso de este personaje al MCU, tiene un estreno planeado para el 4 de marzo.

Esto no es todo, puesto que el 2025 será un año con mucho contenido de Marvel. Para comenzar, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, la nueva producción de Marvel Animation, llegará a Disney+ el 29 de enero de 2025. Seguido de esto, por fin veremos Ironheart en esta plataforma el 24 de junio. Un par de semanas después, el 6 de agosto de 2025, la serie animada de Eyes of Wakanda se une al catálogo de Marvel en streaming.

Aunque por el momento no hay fecha de estreno específica, también se espera que Marvel Zombies esté disponible durante el Halloween del 2025, seguido de Wonder Man, la serie live action original, en diciembre de 2025. Junto a esto, no se descartan las sorpresas en las que Marvel esté trabajando para todos los fans.

La verdad es que estas producciones suenan muy interesantes. Obviamente, Daredevil: Born Again es la carta más fuerte de este calendario de estrenos, pero hay cosas que no se ven mal, como Ironheart. Para todos los fans del MCU, 2025 será un año cargado de contenido nuevo.

