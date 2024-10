Con noviembre, a solo unas horas de distancia, PlayStation ha revelado la lista de juegos que formarán parte del servicio de PlayStation Plus. En esta ocasión, la lista está conformada por títulos que valen mucho la pena, con un juego de carreras de primer nivel, y uno de los últimos trabajos de Tango Gameworks.

A partir del 5 de noviembre, y hasta el próximo 2 de diciembre de 2024, todos los usuarios de PlayStation Plus, sin importar si tienen una suscripción a Essential, Premium o Deluxe, podrán disfrutar de los siguientes tres juegos para el PlayStation 4 y PlayStation 5.

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged | PS4, PS5

“Corre más de 130 vehículos, incluidos los originales de Hot Wheels, los camiones monstruo Hot Wheels Monster Trucks, motocicletas y vehículos todoterreno, cada uno con su estilo de carrera único, en varios modos de juego y entornos increíbles. Mejora los vehículos con un conjunto de habilidades únicas que impactará directamente en su rendimiento. Descubre 5 lugares nuevos, domina sus secretos y te sentirás como en casa tanto allí como en el podio. Como alternativa, crea la pista de tus sueños con la poderosa función de edición de pistas o usa las mejores creaciones de la comunidad”.

Ghostwire: Tokyo | PS5

“Tokio fue invadida por fuerzas letales supernaturales, ya que un peligroso espiritista hizo que la población de la ciudad desapareciera en un instante. Une fuerzas con una entidad espectral poderosa en su búsqueda de venganza y domina un potente arsenal de habilidades para revelar la oscura verdad detrás de la desaparición a medida que enfrentas lo desconocido en Ghostwire: Tokyo”.

Death Note Killer Within | PS4, PS5

“Death Note Killer Within es un juego de deducción social en línea para hasta 10 jugadores. Los participantes se dividirán en dos equipos con objetivos diferentes. Para ganar el juego, los jugadores deberán descubrir las identidades de los demás y eliminar a L, que amenaza la potencia de Kira, o apoderarse del “Death Note”, el Cuaderno de la Muerte. Disfruta de un duelo de ingenio en el rol de Kira y sus seguidores o en el de L y los investigadores del mundo Death Note. Al ser oponentes de igual calibre, los dos equipos se enfrentarán para controlar el juego mientras ocultan sus identidades verdaderas entre sí. El Cuaderno está oculto entre los jugadores, lo que genera un emocionante juego de persecución hasta que un equipo sobrepase al otro. Cada rol tiene sus propias características, lo que te permite desarrollar un profundo sentido de la estrategia y el juego táctico. Según el rol que se te asigne, se puede formular una amplia gama de estrategias y cada escenario aleatorizado desemboca en un juego de tácticas de gran riesgo”.

Recuerda, estos tres juegos estarán disponibles entre el 5 de noviembre y 2 de diciembre. De igual forma, te recordamos que tienes hasta el 4 de noviembre para descargar WWE 2K24, Dead Space y Doki Doki Literature Club Plus! En temas relacionados, PlayStation cierra Firewalk Studio. De igual forma, ex-CEO de SIE revela por qué cerraron Japan Studio.

Nota del Autor:

Esta es una selección bastante interesante, con Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged y Ghostwire: Tokyo siendo los grandes títulos que los fans no se pueden perder. Sin embargo, considerando la popularidad de esta selección, no puedo decir que esté interesado en Plus este mes, puesto que ya disfrute de estos títulos.

Vía: PlayStation Blog