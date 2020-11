Cyberpunk 2077 no tendrá ray tracing en tarjetas AMD durante su lanzamiento

La semana pasada, CD Projekt RED anunció los requisitos recomendados para la versión de Cyberpunk 2077 en PC. Evidentemente, sus desarrolladores saben que los usuarios están muy entusiasmados por el ray tracing en particular, pero lamentablemente tenemos malas noticias que compartirte sobre este apartado.

Si estás pensando en jugar este reciente título en tu PC, y cuentas con una tarjeta de gráficos AMD, entonces no será posible utilizar la tecnología del raytracing, al menos no durante su lanzamiento.

Vía Twitter, un usuario cuestionó a Marcin Momot, responsable de la comunicación en CDPR, si esta función estaría disponible en tarjetas AMD y acá esta su respuesta:

Not for the release but we are working together with AMD to introduce this feature as soon as we can.

