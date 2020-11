¡Persona 5 es tendencia mundial en Twitter! Te contamos por qué

Hace un par de horas, Square Enix reveló un nuevo juego de The World Ends With You, y no pasó mucho tiempo antes de que los “fans” lo acusaran de copiar fuertemente a Persona 5. El asunto explotó tanto, que la obra de Atlus se convirtió en tendencia mundial, pero ¿qué está pasando exactamente? Acá te lo decimos.

Para empezar, los fans acusaron al nuevo juego de The Worlds Ends With You de copiar a Persona 5, específicamente, la ciudad en la que está ambientada el juego. Ambos juegos se desarrollan en la ciudad de Shibuya, la cual no es una locación ficticia, sino un lugar real que se encuentra en Japón. Así que sí, los fans acusaron a TWEWY de utilizar la misma ciudad real que Persona 5.

Acá te compartimos algunos de los mejores tweets:

Dios mío, han creado un sitio inspirado en Persona 5 pic.twitter.com/QZmxEx7h9x — P L A G A (@PlagaViviente) November 23, 2020

“Esto es justo como Persona 5”

“Genial, Persona 5.”

“Me están llegando unas vibras de Persona.”

“Versión barata de Persona.”

Fuente: Twitter