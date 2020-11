Captan divertido error en el más reciente capítulo de The Mandalorian

El más reciente episodio de The Mandalorian incluye un error que no muchos fans lograron encontrar, y a menos que hayas tenido tu pantalla con el brillo al máximo, es probable que tú también te lo hayas perdido. Acá te platicamos exactamente qué fue lo que pasó.

Si ya tienes Disney+, en el minuto 18:54 del capítulo 12, conforme Mando dispara junto a Greef Karga y Cara Dune. Si le das pausa, podrás ver la imagen de acá arriba en la que claramente se observa a un miembro del equipo de producción parado en el fondo de la escena. Evidentemente, esto pasa tan rápido en pantalla, además de que hay mucha oscuridad en la toma, que es casi imposible verlo a simple vista.

No es tan notorio como el vaso de Starbucks en el último capítulo de Game of Thrones, pero sigue siendo un error que los fans no dejaron pasar y claramente, las redes sociales ya se llenaron de burlas y memes.

